WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał kobosko + 2 szymon hołowniamarek kacprzak oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Michał Kobosko o tym, kto wymyślił Szymona Hołownię Od kilku tygodni trwa dyskusja o tym, kogo reprezentuje Szymon Hołownia. Kto wymyślił, że ma kandydować na prezydenta? Marek Kacprzak zapytał... Rozwiń No do Ostatnio To on sam Czy ktoś … Rozwiń Transkrypcja: No do Ostatnio To on sam Czy ktoś go wymyślił i go zaprosił odpowiedź jest bardzo prosta bo już odpowiedzi udzielili Politycy media i tak Opus dlatego pytam Jezuici kandydata FBI Serio kandydat na szefa sztabu wyborczego Kto był ja odpowiadam ja odpowiadam Sposób w jaki wydawałoby się poważnie W Polsce w tej chwili Szymona hołownie wymyśliły jakieś tajemne siły Ciemny Ciemny układ Powoduje że kandydat niezwykle Mogę zapewnić że w odróżnieniu od Andrzeja do Którego nie wymyślił Cuda tylko W odróżnieniu od Małgorzaty kidawy-błońskiej Również ona sama siebie nie wymyśliła Szymon Hołownia wymyślił Szymon h To Tak zdecydował taką podjął decyzję Wpływem namawiania Przez inne osoby tylko pod wpływem własnego myślenia własnych I ogromny Kontaktów Czytelnikami z odbiorcami Się spotkać setek z Polski Skąd zwierza 20 min Kampania nie musi kosztować 20 Kampania Szymona Kampania Szymona hołowni będzie kosztować tyle ile Potrzeba żeby je do wynik żeby przede wszystkim jego przekaz trafił do Placów A dzisiaj wiemy przekaz do odbiorców może trafiać różnymi Po drugie będzie kosztowała tyle żeby zapewnić mu miejsce w drugiej turze wyborów miejsce dzięki jego pracy Dzięki ciężkiej pracy