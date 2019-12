WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał kobosko + 2 szymon hołowniamarek kacprzak 55 min. temu Michał Kobosko o Szymonie Hołowni: to nie jest efemeryda, to nie jest eksperyment Nasz plan jest długoterminowy i wykracza poza wybory prezydenckie - przyznał w studiu programu "Tłit" Michał Kobosko, przyszły szef sztabu... Rozwiń Na pewno Szymon są Hołownia bierze … Rozwiń Transkrypcja: Na pewno Szymon są Hołownia bierze pod uwagę to że jednak prezydentem nie Co wtedy z tym co Budowa Na pewno nasz plan i plan Szymona hołowni jest długoterminowy to jest plan wykres Poza wybory Ale to nie jest ten moment kiedy będziemy układali Szczególny szczegółowym planie po Bo Naszym głównym celem są wydarzenia w ma Są wybory i pierwsza i druga tura wyborów Ale mamy Ten plan istnieje Konkretny plan związany z Wejściem na długo Szymona hołowni dożyć To nie jest efemeryda to nie To jest To co się w tej chwili Gdzie jest efektem przemyśleń jest efektem budowa Wsparcia Budo Zespołu Expo Osób które będą Przez nas ujawniane a które Nie tyle stoją za Szymonem Hołownia co będą tworzyć jego drużyna drużyna Szymon i finalnie budowa partii To jest temat długoterminowy tak bym powiedział wiadomo jak się kończyły eksperymenty z powołaniem 45 przypadków Lata które mniej czy bardziej ale nie wypalił Polacy dzisiaj nie są przekonani do partii politycznych właśnie z tego powodu że patrz Funkcjonuj Funkcją Więc mnie dzisiaj na pewno nie mówimy o Politycznych finalnie Zobaczymy Polska Poli