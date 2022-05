Michał Kempa stał z transparentem o Rosjanach. Węgierska policja interweniowała

"Nie kumam tych Węgrów. Człowiek przychodzi na etap Giro - prawilnie, jak trzeba - z transparentem, żeby ruscy szli do domu. Staje człowiek w widocznym dla kamer miejscu i robi to, co trzeba robić. Czyli pokazuje transparent do kamery. Jak człowiek. A tu pyk trzech policjantów bardzo miło i sympatycznie tłumaczy, że "This is ok. I understand the idea. No problem. But You come to watch the race, yes?" (Nie mamy z tym problemu. Ale przyszedłeś tutaj oglądać wyścig, prawda? - red.).