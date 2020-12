Michał Kamiński o wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego i możliwości zawarcia koalicji z PiS

Jeden z liderów Koalicji Polskiej Michał Kamiński był gościem programu "Newsroom WP". Polityk w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą odniósł się do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego opublikowanego na łamach "Rzeczpospolitej". Senator skomentował wypowiedź lidera PiS dotyczącą możliwości wejścia partii rządzącej w koalicję z PSL. Kamiński stwierdził, że w poprzedniej kadencji Sejmu PiS zmierzał do zniszczenia klubu parlamentarnego PSL i to dzięki jego staraniom udało się tego uniknąć. Podkreślił, że od początku istnienia Koalicji Polskiej nie prowadził z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem żadnych rozmów na temat ewentualnej koalicji z PiS. Zaznaczył, że w jego ocenie koalicja z partią Jarosława Kaczyńskiego jest wykluczona i nazwał wypowiedzi wicepremiera "nieszczerymi umizgami".

