Michał Dworczyk przeprasza Iwonę Hartwich. Bukiet kwiatów i zaproszenie na spotkanie

"Pan minister Michał Dworczyk, który wczoraj zagradzał mi drogą dostępu do szefa polskiego rządu zaprasza mnie w najbliższy piątek na spotkanie dotyczące szczepień Osób z Niepełnosprawnością i Ich Opiekunów" - poinformowała na swoim profilu na Facebooku posłanka KO Iwona Hartwich. Zamieściła też zdjęcia odręcznego listu i bukietu białych kwiatów, które otrzymała od ministra Michała Dworczyka. "Z radością przyjmuję to zaproszenie, które zwieńczył wysłanym do mnie bukietem kwiatów z przeprosinami za wczorajszą sytuację" - dodała Hartwich.