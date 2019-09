Michał Dworczyk odpierał zarzuty. "Żadna formacja nie zrobiła dla kobiet tyle, co PiS"

Andrzej Rozenek z Lewicy zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu, że mówi o rodzinach, chociaż jest kawalerem. Michał Dworczyk (PiS) odpowiedział, że to partia rządząca najlepiej od lat wspiera w Polsce ojców, matki i ich dzieci.

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Wśród polityków zaostrza się konflikt ideologiczny. Lewica domaga się m.in. większych prawa dla par homoseksualnych. Co na to PiS?

- My mówimy: tolerancja absolutnie tak, nikomu nie chcemy zaglądać do życia prywatnego, niech sobie każdy żyje w taki sposób, jak chce, ale jeśli chodzi o afirmację, jeśli chodzi o wspieranie przez państwo, to mówimy jasno - wspieramy tradycyjny model rodziny, rodziny pełnej, kobieta mężczyzna, dzieci - wyjaśniał w niedzielę w Polsat News Michał Dworczyk.