Michał Dworczyk o możliwych źródłach ataku hakerskiego

Michał Dworczyk o źródłach ataku hakerskiego

Dworczyk przekazał również, że z pierwszych ustaleń na podstawie zebranego w sprawie materiału można wysnuć wniosek, co do pochodzenia hakerów. - Zarówno składnia i język jakim były dokonane wpisy, jak i metadane z tych publikowanych plików wskazują na to, że mogły przygotowywać i opracowywać te materiały osoby rosyjskojęzyczne - powiedział szef KPRM.