Michał Dworczyk o decyzji EMA: Pierwsze szczepienia 27 grudnia

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w programie "Newsroom WP" odniósł się do informacji o zatwierdzaniu przez Europejską Agencję Leków szczepionki Pfizera przeciwko koronawirusowi. Polityk poinformował, że szczepionka za kilkanaście godzin zacznie być dystrybuowana do krajów UE w tym do Polski. W pierwszej dostawie zapowiedzianej na 26 grudnia do kraju trafi 10 tysięcy dawek szczepionki, które mają od razu trafić do szpitali węzłowych gdzie zacznie się szczepienie personelu medycznego. Kolejne 300 tys. dawek trafi do polski na przełomie grudnia i stycznia. Dworczyk podkreślił również, że wciąż trwa rekrutacja lekarzy i pracowników medycznych do placówek, w których mają odbywać się szczepienia.

