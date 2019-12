Michał Dworczyk o aferze ws. Mariana Banasia. Mówi o zmianie Konstytucji

Marian Banaś na wylocie? Tego domagają się politycy partii rządzącej po zarzutach pod adresem szefa NIK. Michał Dworczyk wskazuje na to, że gdyby Banaś sam nie zdecydował o swoim odejściu, to należy zmienić ustawę zasadniczą - czyli Konstytucję.

Michał Dworczyk był gościem na antenie Polskiego Radia. Był pytany o aferę ws. Mariana Banasia - Zgodnie z konstytucją prezes NIK może przestać pełnić powierzoną funkcję tylko w wyniku własnej decyzji.Gdyby do niej nie doszło, to wydaje się, że trudno będzie znaleźć drogę prawną inną niż zmiana ustawy zasadniczej - przyznał minister.

- Mam nadzieję, że prezes Banaś podejmie decyzję o odejściu ze sprawowanego urzędu. Jeżeli by do tego nie doszło to liczymy na ponadpartyjną współpracę, żeby tę sprawę rozwiązać - dodał. - Jeżeli byśmy myśleli o takim rozwiązaniu, jak możliwość odwołania szefa NIK kwalifikowana większością głosów przez Sejm, to wydaje się, że to zabezpiecza przed politycznymi atakami - podkreślił Dworczyk. Zdradził również, że w tym tygodniu zostanie powołana nowa minister sportu.