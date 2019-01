Michał Dworczyk: dzisiaj premier wyda rozporządzenie w sprawie wyborów w Gdańsku

- Premier Mateusz Morawiecki wyda dzisiaj rozporządzenie, wyznaczając termin wyborów prezydenta Gdańska. Najprawdopodobniej będzie to 3 marca, to pierwszy możliwy termin. - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef kancelarii premiera poinformował, że jeszcze dzisiaj premier wyda rozporządzenie, które określi termin wyborów na prezydenta Gdańska. Dodał, że najprawdopodobniej odbędą się one 3 marca, czyli w najbliższym możliwym terminie.

- Jarosław Kaczyński powiedział już kilka dni temu, że PiS nie wystawi swojego kandydata. To jest wyraz szacunku do woli wyborców, którzy kilka miesięcy temu wskazali bardzo jednoznacznie środowisko samorządowe, które powinno zarządzać miastem - powiedział Dworczyk na antenie Polsat News.

Tydzień temu na Targu Węglowym w Gdańsku odbywał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z ustawionej tam sceny przemawiał do zebranych Paweł Adamowicz. - Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! - powiedział prezydent Gdańska.