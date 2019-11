Miasto jest nasze alarmuje. "W Warszawie strzela się do dzików"

W Warszawie od początku czerwca do 11 września Lasy Miejskie odstrzeliły 135 dzików - twierdzi Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Podobne doniesienia płyną z Pomorza.

"Nie zgadzamy się na strzelanie do zwierząt w mieście!" - czytamy na stronie stowarzyszenia. Miasto Jest Nasze przekonuje także, że odbywa się to pod płaszczykiem odstrzałów sanitarnych przeciw chorobie: afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Tłumaczy także, że to nie jest rozwiązanie sytuacji, ponieważ mimo takim działaniom ASF cały czas się rozprzestrzenia i dotarła już do województwa lubuskiego.