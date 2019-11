ASF – kolejne martwe dziki w Lubuskiem. Hodowcy piszą do premiera

Dwadzieścia martwych dzików znaleziono w weekend w okolicy Tarnowa Jeziernego. Służby powołują sztab antykryzysowy. Hodowcy apelują do premiera.

ASF w zachodniej Polsce. Hodowcy apelują do premiera

4 listopada pierwszego padłego na ASF dzika znaleziono w województwie lubuskim. W piątek Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził, że zwierzę było chore na wirusa, którego najbardziej boją się hodowcy świń. To nie koniec złych informacji. W sobotę i niedzielę w okolicach Tarnowa Jeziernego w powiecie wschowskim odkryto ciała aż 20 padłych dzików w różnym wieku – podaje Gazeta Lubuska.

W reakcji na pierwszy przypadek ASF na zachodzie Polski hodowcy trzody chlewnej apelują do premiera o redukcję populacji dzików w zagrożonym skażeniem rejonie. List do Mateusza Morawieckiego napisał Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, nawołując do powołania koordynatora ds. zwalczania ASF w Polsce. Od początku października, poza przypadkami w województwie lubuskim, stwierdzono ponad 70 kolejnych ognisk ASF, głównie w województwie warmińsko-mazurskim.