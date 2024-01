"Miała pani rację". Niecodzienne wyznanie Kukiza

- Kilka lat temu prowadziła pani program "Skandaliści", do którego zostałem zaproszony. Powtarzałem sobie, że jak będę u pani w programie, to muszę to przypomnieć. Pamiętam, że z wielkim żarem mówiłem wtedy o referendach. A pani powiedziała wtedy takie zdanie: A może ludzie tego po prostu nie chcą? Wtedy sobie pomyślałem, że to niemożliwe. Wie pani co, teraz coraz częściej myślę, że może miała pani rację - powiedział.