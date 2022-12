Miała dość nocnych obrad. Posłanka Ziobry z zaskakującym wnioskiem

Anna Maria Siarkowska, posłanka Solidarnej Polski, zaprotestowała przeciw nocnym pracom w Sejmie. Po raz kolejny miało do nich dojść przy okazji obrad dwóch komisji. To wówczas, wbrew woli posłów PiS, Siarkowska złożyła wniosek o przełożenie posiedzeń. - Byłam tym mocno zniesmaczona, bo to nie jest temat, nad którym powinniśmy pracować w trybie gwałtownym - powiedziała "Faktowi".