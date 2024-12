Miał zostać stracony w dniu obalenia Asada. "Bóg dał mi szansę"

Bashar Barhoum obudził się w swojej celi w lochach w Damaszku w niedzielę o świcie, myśląc, że to będzie ostatni dzień jego życia. 63-letni pisarz miał zostać stracony po siedmiu miesiącach więzienia .

Szybko zorientował się jednak, że mężczyźni stojący przy drzwiach jego celi to nie strażnicy więzienia, którzy przyszli zabrać go na egzekucję, a rebelianci, którzy chcą go uwolnić.