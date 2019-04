Miał wzywać do spalenia Róży Thun. Ruszył proces żołnierza WOT

W Krakowie rozpoczął się proces w sprawie nienawistnego wpisu w internecie, który dotyczył europosłanki Platformy Róży Thun. Oskarżony mężczyzna nie przyznaje się do winy i przekonuje, że "nie wiedział nawet, kim ona jest".

W środę przed krakowskim sądem rozpoczął się proces Tomasza B. Jest oskarżony o publiczne nawoływanie do przemocy i zabójstwa posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Przed sądem powiedział, że nie interesuje się polityką i nie wiedział nawet, kim jest Róża Thun - informuje Polsat News za PAP.