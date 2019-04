Europosłanka Róża Thun złapała się za głowę. "Widzę różaniec i od razu myślę: pisior"

Róża Thun podzieliła się na jednym ze spotkań z Polakami polityczną refleksją, która naszła ją, kiedy podróżowała taksówką. Przyznała, że szybko oceniła kierowcę. Jednak nie po tym, co mówił, ale po tym, co miał w aucie. Chodzi o różaniec zawieszony na lusterku.



Europosłanka przytoczyła tę anegdotę, sugerując, że nie tylko ona ma takie refleksje. Polityk dosłownie złapała się za głowę i zapytała - Jak to jest, że my kojarzymy religijność z PiS-em?

Przypomnijmy, że poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz również zaskoczył, przyznając się do tego, z czym kojarzy mu się PiS. Zarzucił prowadzącemu program w TVP, że ma wpiętą w klapie flagę Polski. - Jeżeli to ma być chociaż pozór neutralności programu i pańskiej osoby, to nie chciałbym, żeby pan w studio obnosił się ze znakiem, który kojarzy pana z PiS - stwierdził polityk.