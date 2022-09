Miał się zaopiekować labradorem. Powiesił go na drzewie

Jak przekazała Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, Mężczyzna przyznał się do przedstawionego mu zarzutu zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje za to karę nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.