Miał pozwać za film o Janie Pawle II. Kuriozalne tłumaczenia burmistrza

Na pytanie o to, czy warto wracać do tematu, czy może lepiej go już zostawić, Piotr Hajnosz nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. - Jeżeli ponownie byłaby taka sytuacja, że byłby szkalowany Ojciec Święty, to kto jak nie my, kto jak nie Wadowice mają stawać w jego obronie. Sam obronić się już nie może. Z tego powodu powstała ta uchwała - przekonuje radny PiS.