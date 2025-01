Mgła paraliżuje lotnisko w Balicach. Duże utrudnienia

Loty z Lizbony, Londynu, Mediolanu i Amsterdamu skierowano do Wrocławia, a maszyny z Wysp Kanaryjskich do Rzeszowa. Niektóre samoloty, w tym te z Londynu, Belfastu, Stambułu i Walencji, musiały lądować w Pyrzowicach pod Katowicami. Z kolei samolot, który wystartował z Wiednia, został zawrócony do miejsca startu. W wyniku tych komplikacji odwołano poranny lot z Krakowa do Wiednia.