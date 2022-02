Mężydło o apelu Tuska. "Sam dostaje tyle, a tu doszukuje się problemu"

Senator stwierdził, że o zwrocie nie może być mowy. "To jest to 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jak się doliczy podatek to wychodzi 5 tysięcy; jak się podzieli przez 12, to wyjdzie 425 złotych. I to ma być podzielone w ten sposób, żebyśmy dostawali te pieniądze co miesiąc, a nie raz w roku większą kwotę" - tłumaczył Meżydło.