Mężczyzna ze śmiertelną dawką alkoholu trafił na SOR

Mężczyźnie zabezpieczone zostały drogi oddechowe, zmierzono mu parametry życiowe i przewieziono na najbliższy SOR . Jak poinformowali ratownicy, przekroczył on dawkę śmiertelną alkoholu aż o 5 promili.

- W szpitalu okazało się, iż stężenie etanolu we krwi osoby poszkodowanej wynosiło ok. 10 promili. Warto nadmienić, że za dawkę śmiertelną określa się wartość ok. 4-5 promili- przekazali ratownicy.