Mężczyzna zaczepiał dzieci koło szkoły w Poznaniu. Policja publikuje wizerunek

Policjanci z Poznania szukają mężczyzny, który w połowie lutego zaczepiał dzieci na Piątkowie. Miał robić aluzje o charakterze seksualnym. Policja opublikowała jego portret pamięciowy.



"Komisariat Policji Poznań-Północ prowadzi postępowanie pod nadzorem prokuratury w Poznaniu w związku z informacjami o mężczyźnie, który miał nagabywać nieletnich. Były to zaczepki o podłożu seksualnym. Zdarzenie miało miejsce w połowie lutego tego roku na poznańskim Piątkowie" - podała policja.

Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę z portretu pamięciowego, były świadkami zaczepiania dzieci, o pilny kontakt z Komisariatem Poznań Północ pod nr telefonu (61) 841 46 11 oraz 112.

Szybka reakcja szkoły

Do zaczepiania dzieci doszło w połowie lutego tego roku. Rodziców poinformował o tym dyrektor jednej z poznańskich podstawówek. "Docierają do nas niepokojące informacje, że w parku przy os. Bolesława Chrobrego pojawia się osoba, która stosuje zaczepki z podtekstem seksualnym" - napisał dyrektor.

Władze szkoły poprosiły, by rodzice uczniów "wsparli te działania i przeprowadzili z dzieckiem rozmowy na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły". I zachęciły rodziców do zgłaszania ewentualnych niepokojących sytuacji na policję. Pisaliśmy o tym TUTAJ.