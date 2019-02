Tajemnicza śmierć 19-latki we Wrocławiu. Zmarła na klatce schodowej

Dziewczyna zmarła nagle, przed wejściem do mieszkania, w bloku przy ul. Ślicznej we Wrocławiu. Była ze swoim chłopakiem. Zdaniem policji, nic nie wskazuje na to, że została zamordowana.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ulica Śliczna we Wrocławiu. To tutaj zmarła 19-latka (google maps, Fot: Print screen)

Do tragicznego wydarzenia doszło w środę po południa. Dziewczyna zmarła na klatce schodowej, przy wejściu do mieszkania.

- Zgłoszenie dostaliśmy w środę około godziny 16.00. Potwierdzam, że na klatce schodowej wrocławskiego osiedla było ciało młodej kobiety. Sprawą zajmuje się prokuratura - powiedziała portalowi wroclaw.eksa.pl Monika Perec z wrocławskiej policji.

Jak twierdzi policja, na ciele młodej kobiety nie było śladów pobicia i ran, które mogłyby wskazywać, że doszło do morderstwa.

Brała silne leki

Śledczy wstępnie ustalili, że 19-latka brała silne leki przeciwbólowe, prawdopodobnie tramal. Nie były to jednak dawki, które mogą zabić - powiedziała portalowi osoba związana ze śledztwem.

Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych i histopatologicznych.

Czytaj także: Pomnik Jankowskiego wróci na swoje miejsce