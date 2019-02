Pedofil zaczepia dzieci z podstawówki. Dyrektor ostrzegł rodziców

Rodzice uczniów jednej z poznańskich podstawówek dostali od dyrekcji niepokojąca wiadomość. Władze szkoły ostrzegają przed człowiekiem, który zaczepia uczęszczające do placówki dzieci.

"Docierają do nas niepokojące informacje, że w parku przy os. Bolesława Chrobrego pojawia się osoba, która stosuje zaczepki z podtekstem seksualnym" - napisał dyrektor szkoły podstawowej nr 17 w Poznaniu do rodziców swoich uczniów.

Władze szkoły poprosiły, by rodzice uczniów "wsparli te działania i przeprowadzili z dzieckiem rozmowy na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły". I zachęciły rodziców do zgłaszania ewentualnych niepokojących sytuacji na policję.