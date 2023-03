Mężczyzna wysłał brata. Wpadł, bo chciał dopilnować go na miejscu

Wysłał brata na swój egzamin. Przyglądał się postępom

"Do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii C miał przystąpić 39-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Mężczyzna namówił jednak do tego swojego młodszego brata, który przystąpił do próby i wylegitymował się jego dowodem osobistym. Uzyskał on pozytywny wynik, ale egzaminator zwrócił uwagę na innego mężczyznę, który przyglądał się im i według niego wyglądał jak osoba widniejąca na zdjęciu w komputerze do losowania" – wyjaśniła podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.