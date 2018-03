Mężczyzna trafił do więzienia, choć jest niewinny. Prokurator wyznaje: "nie przeczytałem akt"

Prokurator zaufał śledczym i skazał niewinnego człowieka na 25 lat więzienia. - Nie zdążyłem przeczytać akt, a potem sprawę mi zabrali - twierdzi.

Z najnowszych ustaleń Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wynika, że sprawa gwałtu i morderstwa w Miłoszycach sprzed 19 lat potoczyła się źle. Do więzienia trafił niewinny człowiek. Tomasz K. spędził za kratami już 18 lat. Nigdy nie przyznał się do zarzutów.