Przez błąd śledczych spędził kilkanaście lat w więzieniu. Teraz prokuratura przyznaje, że jest niewinny

Tomasz K. został skazany na 25 lat za gwałt oraz morderstwo na 15-latce. Okazuje się jednak, że śledczy popełnili ogromny błąd. K. został skazany na podstawie konkretnych dowodów, które kilka lat temu oceniono jako dowody mocne - Nasza ocena jest dzisiaj zupełnie inna – mówi naczelnik Robert Tomankiewicz.

– Następne analizy i czynności przekształciły to odczucie w poważne wątpliwości co do tego, że dopuścił się tego czynu - mówi. - Aż ostatecznie nabraliśmy pewności, że skazany nie ma z tą zbrodnią żadnego związku, choć dawne ustalenia śledczych na to wskazywały. Między innymi ślady ugryzień na ciele ofiary – wyjaśnia Tomankiewicz.