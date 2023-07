Mężczyzna nie miał szans. Dramatyczny wypadek na Podkarpaciu

Do wypadku doszło w miejscowości Górki we wtorek przed godziną 16. To wówczas dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie został powiadomiony o zdarzeniu. Służby miał zaalarmować świadek. O sprawie szeroko piszą lokalne media: Jaslo365.pl i Terazkrosno.pl.