Mężczyzna napadł na dziecko na klatce schodowej. Opublikowano jego wizerunek

Policja poszukuje człowieka, który zakradł się i zasłonił dziewczynce usta na klatce schodowej. Po kilku sekundach puścił dziecko i uciekł. Policja opublikowała nagranie, na którym widać, jak idzie między blokami.

Sytuacja miała miejsce 13 grudnia ok. godz. 16 na jednym z osiedli w Kędzierzynie-Koźlu. Nieznajomy mężczyzna wszedł do klatki schodowej, na której stała dziewczynka. Zaszedł ją od tyłu i zasłonił jej dłonią usta. Po chwili puścił ją i wybiegł z bloku.

Dziecko opowiedziało o wszystkim swojej mamie. Kobieta zawiadomiła policję. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna najprawdopodobniej zauważył dziewczynkę i wszedł za nią do klatki schodowej.

Policja dotarła do nagrań z monitoringu, na których widać napastnika. Ma ok. 40 lat i ok. 170 cm wzrostu.