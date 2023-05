Mężczyzna nagle podbiegł do matki z dzieckiem. Była w szoku, co zrobiła źle

Na czym polegał błąd? Podczas zjeżdżania większość rodziców miało wózek przed sobą i pchało go w dół. Jest to bardzo duży błąd. W przypadku zbyt szybkiego zjazdu, rodzic nie będzie w stanie wyhamować wózka, który może mu wyrwać się z rąk. A to może doprowadzić do nieszczęścia.