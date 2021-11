Metoda na groźbę albo alarm. Jak przestępcy próbują nami manipulować

Dziś wiemy, że była to sprawka Janusza K. i jego grupy hakerskiej, rozbitej we wrześniu 2020 r. K. siedzi w areszcie, a lista jego zarzutów puchnie z każdym miesiącem. Odpowie m.in. za to, że koledze-przestępcy, który miał go oszukać, wgrał na komputer treści pedofilskie, a potem zawiadomił policję. W efekcie niewinny mężczyzna na kilka miesięcy trafił do aresztu.