Tusk otrzymał list z pogróżkami. Ziobro zapowiedział wszczęcie postępowania przez prokuraturę

Tusk i politycy opozycji otrzymali listy z pogróżkami. Jest reakcja Zbigniewa Ziobro

Do całej sytuacji postanowił odnieść się Minister sprawiedliwości i prokuratur generalny Zbigniew Ziobro. We wpisie, który opublikował w mediach społecznościowych stwierdził, że zarzuty skierowane przez Donalda Tuska w stronę Jarosława Kaczyńskiego to szczucie.