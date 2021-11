Politycy opozycji dostali maile z groźbami. Tusk reaguje i oskarża Kaczyńskiego

Co najmniej kilku polityków opozycji otrzymało wulgarne wiadomości z groźbami śmierci. Identycznego maila dostał też Donald Tusk. Szef PO wygłosił oświadczenie, w którym zwrócił się do prezesa PiS. - Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny - mówi na opublikowanym w sieci nagraniu.