Meteorologiczna jesień. Kiedy kończy się lato na półkuli północnej?

Meteorologiczna jesień — ważna dla badaczy

Meteorologiczne pory roku rozpoczynają się co roku w tym samym dniu. Wprowadzono je na potrzeby badań, by podczas porównywania danych statystycznych zestawiać ze sobą tożsame okresy. Nie są one zależne od równonocy jesiennej i wiosennej - są wyznaczone przez meteorologów i klimatologów.