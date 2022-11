Potężny rozbłysk nad Norwegią. Mieszkańcy wzywali policję

Niezwykłe i rzadkie zjawisko zarejestrowały kamery w Norwegii nad Bergen. 19 listopada o godzinie 19:08 czasu lokalnego Norweski Instytut Meteorologiczny zarejestrował ogromny rozbłysk. Był to potężny bolid, który pojawił się na niebie w południowo-zachodniej części kraju. Bardzo jasny meteor doprowadził do powstania gigantycznego rozbłysku, który u części mieszkańców wywołał przerażenie. Zielonkawy błysk zaobserwowali m.in. mieszkańcy miejscowości Florø. Niektórzy nie do końca wiedzieli, co się dzieje. – Nagle zrobiło się jasno – komentowali świadkowie. Wybuchła panika, a mieszkańcy dzwonili na policję. Miejscowi funkcjonariusze po licznych telefonach wydali komunikat, by uspokoić lokalną społeczność. Nagranie z niezwykłego momentu przelotu opublikowała agencja Associated Press. Nagrany bolid był potężnym i wyjątkowo jasnym meteorem, który całkowicie spłonął w atmosferze na wysokości ok. 65 km nad poziomem morza.