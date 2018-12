Merkel spóźniła się na szczyt G20. "Wina Lufthansy"

Winę za awarię rządowego Airbusa A340 z kanclerz Merkel na pokładzie ponosi Lufthansa - twierdzi "Spiegel". Zawiódł rzekomo nowy system komunikacyjny do łączności z ziemią.

Tuż po starcie airbusa A340-300, którym kanclerz Angela Merkel udała się na szczyt G20 w Argentynie, tzw. zimny lut w jednym z prostowników spowodował przerwę w dopływie prądu do elektroniki pokładowej maszyny - donosi magazyn "Der Spiegel". Prostowniki te przekształcają prąd zmienny wytwarzany przez silniki samolotu w prąd stały. W razie potrzeby uruchamiana jest dodatkowa turbina powietrzna zamontowana zazwyczaj na kadłubie, zwana pomocniczym układem zasilania RAT. Podczas pechowego lotu rządowej maszyny "Konrad Adenauer" doszło jednak dodatkowo do poważnej awarii systemu komunikacyjnego, zamontowanego w nim kilka lat temu przez spółkę-córkę Lufthansy.

Firma Lufthansa Technik odrzuca oskarżenia o niedopełnienie obowiązków. Rzecznik prasowy tej firmy Jens Krüger oświadczył agencji prasowej dpa, że "Lufthansa Technik przez cały czas stosowała się do wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem lotów i przepisami prawa w tej materii. Odnosi się to także do jej obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji technicznej". Krüger nie podał więcej szczegółów na temat wbudowania do rządowego samolotu nowego systemu sterującego pracą systemów audio.