Merkel reaguje na śmierć Nawalengo. "Padł ofiarą represyjnej rosyjskiej władzy"

Merkel odwiedziła rosyjskiego opozycjonistę w berlińskim szpitalu Charité w 2020 roku. Nawalny trafił tam po próbie zabicia go środkiem paralityczno-drgawkowym Nowiczok w sierpniu 2020 w trakcie lotu z Tomska do Omska. Merkel odwiedziła go, gdy wybudził się ze śpiączki.