Mer Lwowa: w mieście przebywa około 200 tys. uchodźców wewnętrznych

Obecnie życie we Lwowie nie przypomina atmosfery panującej przed wybuchem wojny. Jak mówił mer Lwowa w rozmowie z dziennikiem, "ludzie prowadzący biznesy ze zbombardowanych miast przyjeżdżają do nas, a my pomagamy im wszystko tutaj od zera organizować". Podkreślił, że Lwów ma swoją misję, żeby pracować i dawać przykład innym miastom.