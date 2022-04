Mer Lwowa o Orbanie: szkoda, że robi to, co robi. Demokracja daje większe możliwości

Mer Lwowa Andrij Sadowy był gościem programu “Tłit”. Pytano go, czy liczy na klęskę Viktora Orbana w najbliższych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Ukraiński samorządowiec nie odpowiedział wprost. - Szkoda, że Orban robi to, co robi. Jestem przekonany, że demokracja daje większą możliwości ludziom do rozwoju - mogą oddychać pełnymi płucami - stwierdził. - Jestem optymistą i wierzę, że nasz sojusznik i sąsiad będzie miał dobrą perspektywę. Pytanie tylko kiedy - mówił Sadowy.