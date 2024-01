Mentzen zaskoczył wyznaniem. "Jestem w związku partnerskim z Braunem"

- No ślubu razem nie braliśmy, do końca życia pracować razem nie musimy. Dopóki będziemy obaj uważali, że nam się to opłaca, będziemy kontynuowali taką współpracę. Można mówić o związku partnerskim z posłem Braunem. Tak, prędzej jest to związek partnerski, jestem w związku partnerskim z Grzegorzem Braunem - stwierdził Sławomir Mentzen.