"Mentalnie żyją w tamtych czasach". Posłanka komentuje tytuły "Gazety Polskiej"

- To jest typowa propaganda sukcesu. Oczywiście, że dzisiaj osobom zwłaszcza o niższych dochodach żyje się naprawdę bardzo ciężko. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, znaczy, że jest totalnie oderwany od rzeczywistości - skomentowała Paulina Hennig-Kloska w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Posłanka Polski 2050 była pytana o tytuły artykułów z "Gazety Polskiej Codziennie", które błyskawicznie obiegły media społecznościowe. - W Telewizji Publicznej dokładnie takie samo kolorowanie rzeczywistości obserwujemy. Tylko, że dzisiaj Polacy już w sposób bezwzględny czują to na własnych portfelach. I tego nie da się oszukać kolorowym czasopismem czy fajnym tweetem - stwierdziła, nawiązując też do wpisu Witolda Waszczykowskiego o "czasach młodości za Gomułki". - Moim zdaniem oni naprawdę są mentalnie w tamtej epoce. Z tamtą epoką kojarzą swoje najlepsze lata życia. Tylko, że młode pokolenia chcą iść do przodu. Dzisiaj marzeniem przeciętnego Polaka jest móc kształcić się w szkole na poziomie europejskim, jest móc jeździć po świecie i żyć na poziomie zachodnioeuropejskich sąsiadów. A ci panowie mentalnie osadzeni w PRL-u tęsknią za starymi czasami - dodała.