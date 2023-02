Meloni o wizycie Zełenskiego w Paryżu: "To było niestosowne"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w środę Paryż, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Następnego dnia, w czwartek udał się z wizytą do Brukseli, by jeszcze mocniej wpłynąć na przywódców UE w sprawie przekazania broni do walki z Rosją.