Meksykański sąd wznawia proces polskiego kapitana statku

Kapitan w więzieniu o zaostrzonym rygorze

Pierwotnie aresztowano całą załogę - 19 Filipińczyków i 3 Polaków - jednak do dziś w więzieniu pozostaje tylko kapitan Lasota. Jego rodzina przeżywa dramat, a on sam został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze w mieście Tepic, w stanie Nayarit, na zachodzie Meksyku.