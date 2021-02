Dramat Polaka w Meksyku. Termin kluczowej rozprawy przesunięty

Dramat Polaka w Meksyku

Do aresztowania kapitana Andrzeja Lasoty doszło w lipcu 2019 roku. Zgłosił on wówczas władzom Meksyku odnalezienie na pokładzie statku UBC Savannah znacznych ilości kokainy. Mimo braku bezpośrednich dowodów przeciwko Polakowi został on obarczony odpowiedzialnością za przemyt, aresztowany i osadzony w więzieniu. Dopiero po 10 miesiącach od zdarzenia lokalna prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko kapitanowi.