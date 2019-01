Meksyk: eksplozja rurociągu. Dziesiątki zabitych i rannych

Co najmniej 66 zginęło, a 76 zostało rannych, w wybuchu rurociągu z paliwem w meksykańskim stanie Hidalgo. W pobliżu nielegalnego odwiertu w rurociągu, w chwili eksplozji były setki ludzi.

Do tragedii doszło późnym wieczorem w piątek w pobliżu miejscowości Tlahuelilpan. Złodzieje wywiercili dziurę w rurociągu i kradli z niego paliwo do wiader i beczek. W pewnym momencie paliwo zapaliło się, doszło do eksplozji.