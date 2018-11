Meksyk: Armia walczy z kartelami, choć to niezgodne z konstytucją

Meksykańska armia od dekady walczy z kartelami narkotykowymi, ale dopiero teraz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wykorzystanie wojska jest niezgodne z konstytucją. Rząd jednak uważa, że to jest jedyny sposób do skutecznej walki z gangami.

Armia meksykańska walczy z kartelami narkotykowymi od 2006 roku, ale dopiero rok temu zostało to sformalizowane. Ustawa została podpisana przez prezydenta Enrique Penię Nieto, ale szybko skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego Meksyku. Ten dopiero teraz odrzucił prawo formalizujące wykorzystanie armii do walki z kartelami narkotykowymi. TK uważa, że jest ono niezgodne z meksykańską konstytucją, Kongres nie może decydować o "bezpieczeństwie krajowym", a wojska może używać jedynie władza wykonawcza.