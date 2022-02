Mejza wrócił do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na chwilę. I nie wiadomo po co

Co zatem robił 8 lutego w MSiT i kto go tam zaprosił? Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do ministerstwa, skontaktowaliśmy się też z Pawłem Wochowskim, dyrektorem komunikacji w MSIT. W trakcie rozmowy w środę o godz. 14:54 Wochowski zobowiązał się, że następnego dnia otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego minister Bortniczuk zaprosił Mejzę do siebie. Słowa nie dotrzymał. Ministerstwo wysłało nam jedynie maila, że do 22 lutego odpowie na nasze pytania. Sam Kamil Bortniczuk także nie odpowiedział na nasze pytania.