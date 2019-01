Meghan Markle udaje ciążę, a Elżbieta II chce jej rozwodu z księciem Harrym? Problemy w rodzinie królewskiej

Meghan Markle udaje ciążę, a królowa Elżbieta II chce jej rozwodu z księciem Harrym. Kontrowersji wobec księżnej nie brakuje, a plotki nie milkną. Nie wiadomo, które z nich niosą ziarno prawdy.

Meghan Markle udaje ciążę – internauci nie mają co do tego wątpliwości

Meghan Markle udaje ciążę ? Takie pogłoski nieustannie pojawiają się w mediach społecznościowych . Krytycy księżnej Meghan Markle z zapartym tchem śledzą jej poczynania i wytykają błędy, a także niestandardowe zachowania. Głównym dowodem na to, że Meghan Markle udaje ciążę ma być nagranie, na którym księżna głaszcze psa. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie wysokie obcasy oraz lekkość, z jaką Meghan wykonuje przysiad. Jak zauważają krytycy, z tak dużym brzuszkiem ciążowym wykonanie takiego ruchu jest trudne, a na dodatek niebezpieczne dla dziecka.

Z resztą sam brzuch ciążowy Meghan Markle jest jednym z głównych powodów krytyki. Jak zauważają obserwatorzy, jest on za duży, jak na szósty miesiąc ciąży, a na dodatek często zmienia swój rozmiar. Dodatkowo, jak na ciężarną Meghan Markle bardzo ciężko trzyma się za brzuch, co wydaje się być sztuczne i przesadzone. Czy księżna naprawdę udaję ciążę, a dziecko urodzi surogatka? To jedno z pytań, na które odpowiedzi szukają dziesiątki osób w Wielkiej Brytanii.