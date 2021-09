Medycy domagają się rozmów z premierem. Morawiecki spotka się z protestującymi?

Jednym z tematów wtorkowego "Newsroomu WP" był protest pracowników ochrony zdrowia, którzy podkreślają, że mają dość braw polityków w czasie pandemii COVID-19, a domagają się godziwych wynagrodzeń. - Dostrzegamy problem płac w ochronie zdrowia - zapewnił poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. - Protestujący nie odpowiadają na zaproszenia do rozmów od ministra zdrowia, a to on jest właściwym organem w tej sprawie. (…) Jeśli ktokolwiek zaprotestuje, to od razu ma się zjawić premier. Premier Mateusz Morawiecki włączy się do rozmów na pewnym etapie, jak uda się przygotować stanowiska obu stron - zapewnił. Przypomnijmy, że przedstawiciele zawodów medycznych domagają się m.in. minimalnych pensji na poziomie 0,8 średniej krajowej, co obecnie wynosi 4,6 tys. złotych brutto.